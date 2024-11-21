Мужчину в камуфляжном костюме ищут в Порховском округе

33-летний Николай Васильев пропала в деревне Попадинка Порховского муниципального округа, с 5 ноября его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».
Ориентировка «ЛизаАлерт»
Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые короткие волосы
Одежда: костюм камуфляжного цвета, черные резиновые сапоги, черная шапка.
Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(911)890-92-81, 8-800-700-54-52 или 112.