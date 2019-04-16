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Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: РИА «Новости»

«Как показал опрос, большинство из Вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири - природном очаге клещевого энцефалита - очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям», - написала Наталья Толоконская в соцсети «ВКонтакте».

Источник: соцсеть «ВКонтакте»

По ее словам, применяющийся для экстренной профилактики заболевания иммуноглобулин «морально устарел». Вместо него человек якобы может использовать «уникальные безвредные лекарства, которые поднимут иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий».

«Даже если при этом Вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, Ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!», - заявила врач, приведя в качестве примера «образец универсальной профилактики», состоящей из гомеопатических средств.

Одно из самых распространенных заболеваний, передающихся клещами - клещевой вирусный энцефалит. Это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной. При укусе клеща необходимо в экстренном порядке обратиться за врачебной помощью.