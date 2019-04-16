Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
производство пэт-гранул от и до
Как помыть машину бесплатно?
мечта, ставшая явью
Титан Моглинского разлома
Samsung Galaxy за вкусные покупки
выбираем текстильные тапочки
Телефон прямого эфира 56-73-72
Опасны ли суперджеты?
О неравном бое с пармезаном
 
 
 
ещё В России и мире 16.04.2019 08:030 Эксперты дали прогнозы по восстановлению собора Парижской Богоматери 01.06.2019 09:010 Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей 31.05.2019 16:090 Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов 31.05.2019 15:090 Назван помогающий снизить риск инфаркта продукт 31.05.2019 13:520 В России снизилось число курильщиков 31.05.2019 12:060 «Мажор» получит новый сезон и полнометражное продолжение
 
 
 
Самое популярное 29.05.2019 10:3017 РЖД подняли цены на билеты в «Ласточке» из Новгорода в Псков и Петрозаводск 29.05.2019 13:505 Ян Лузин написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Псковского областного Собрания 30.05.2019 09:496 На улице Свердлова в Пскове горел бывший детский сад «Росток». ВИДЕО 31.05.2019 11:160 Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт 29.05.2019 10:141 Первая глава, или Кто вы, госпожа Полонская
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

01.06.2019 09:01|ПсковКомментариев: 1

Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: РИА «Новости»

«Как показал опрос, большинство из Вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири - природном очаге клещевого энцефалита - очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям», - написала Наталья Толоконская в соцсети «ВКонтакте».

Источник: соцсеть «ВКонтакте»

По ее словам, применяющийся для экстренной профилактики заболевания иммуноглобулин «морально устарел». Вместо него человек якобы может использовать «уникальные безвредные лекарства, которые поднимут иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий».

«Даже если при этом Вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, Ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!», - заявила врач, приведя в качестве примера «образец универсальной профилактики», состоящей из гомеопатических средств.

Одно из самых распространенных заболеваний, передающихся клещами - клещевой вирусный энцефалит. Это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной. При укусе клеща необходимо в экстренном порядке обратиться за врачебной помощью.

 

Теги: #здоровье #здравоохранение #безопасность #клещи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 948 человек
01.06.2019, 09:011 Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей 01.06.2019, 08:500 В Псковской области сегодня не продаются спиртные напитки 01.06.2019, 08:260 В день памяти благоверного князя Довмонта в Троицком соборе богослужение совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон 01.06.2019, 07:560 Воздушный парад состоится в Пскове в честь 75-летия 334-го авиаполка
31.05.2019, 22:000 В Пскове пройдет всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» 31.05.2019, 21:330 9 лет строгого режима дали псковичу, убившему супругу 31.05.2019, 21:160 В Псковском Красном Кресте чествовали пожилых людей, родившихся в мае 31.05.2019, 20:490 Лауреатами награды «Золотые паруса» стали 20 молодых великолучан
31.05.2019, 20:340 Красота традиции: третий выпуск Псковской школы звонарей получил дипломы 31.05.2019, 20:200 В псковском депо использовали вагоны-цистерны без технических паспортов 31.05.2019, 20:020 В Псковской области определены лучшие команды школьников по пулевой стрельбе и военизированной эстафете 31.05.2019, 19:520 Картины, написанные в псковских пушкинских местах, экспонируют в таллинском Центре русской культуры
31.05.2019, 19:404 Городские власти благодарны Михаилу Ведерникову за поддержку социальных проектов в Пскове 31.05.2019, 19:240 В Дедовичском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за угрозу убийством 31.05.2019, 18:551 Галина Неваленная наградила победителей конкурса детского рисунка 31.05.2019, 18:300 Участники клуба «Здоровое питание» соревновались в приготовлении канапе
31.05.2019, 18:121 С 4 июня Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профмедосмотры 31.05.2019, 18:040 Псковский Детский фонд провел традиционный праздник к Дню защиты детей 31.05.2019, 18:020 В Пскове отремонтируют за 8,8 миллиона рублей объект культурного наследия на Советской, 25 31.05.2019, 17:560 Небольшой дождь возможен в Псковской области в первый день лета
31.05.2019, 17:480 С 1 июня в городских автобусах Печор проезд можно будет оплачивать банковской картой 31.05.2019, 17:470 Вопрос ремонта детских площадок Пскова рассмотрен в приемной «Единой России» 31.05.2019, 17:380 16 млн рублей получат 14 социально значимых проектов Псковской области от Фонда президентских грантов 31.05.2019, 17:320 Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать портал госуслуг
31.05.2019, 17:230 Елене Чернозубовой вручили временное удостоверение об избрании депутатом Великолукской городской Думы 31.05.2019, 17:180 Благотворитель из Пскова Сергей Васьков стал героем программы «Мужское/Женское» на Первом канале 31.05.2019, 17:140 Великие Луки, Изборск и Порхов стали победителями Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды 31.05.2019, 17:080 В Пскове росгвардейцы задержали граждан, подозреваемых в хищении из магазина 
31.05.2019, 16:563 В автомобиле под ковриком эстонец пытался провезти 3 книги, представляющие культурную ценность 31.05.2019, 16:480 30 мая в Пскове прошли соревнования по нормативам водно-спасательного многоборья 31.05.2019, 16:370 75 деревьев незаконно вырубили на территории Карамышевского лесничества 31.05.2019, 16:292 «Акценты» Донецкого: Предвыборное лето, Ганза внутри и Довлатов в энной степени
31.05.2019, 16:250 В Великих Луках не организовывают площадку для ТБО и с начала года не убирают мусор из контейнера 31.05.2019, 16:090 Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов 31.05.2019, 16:000 «Дело Луначарского» с Татьяной Пустошкиной, Юрием Мартыновым и Александром Царкозенко. ВИДЕО 31.05.2019, 15:582 Здесь бы и школу построить...
31.05.2019, 15:460 Волонтеры Псковского филиала Академии ФСИН России оказали помощь вдове ветерана 31.05.2019, 15:360 Богослужение в память о Дмитрии Донском пройдет 1 июня в псковском храме Александра Невского 31.05.2019, 15:280 Путин одобрил идею внедрения в регионах проекта «Социальный навигатор» 31.05.2019, 15:210 Профилактическую акцию проведет 6 июня ОЖД на железнодорожном переезде в Моглино
31.05.2019, 15:210 Владимир Яников: Сейчас все имущество общего пользования содержат дачники, отныне этим смогут заниматься власти 31.05.2019, 15:090 Назван помогающий снизить риск инфаркта продукт 31.05.2019, 14:570 Стало известно расписание органных концертов в Печорах на июнь 31.05.2019, 14:568 Фотофакт: Пропал кусок забора
31.05.2019, 14:560 Волонтеры, разыскивавшие пропавшую девочку в Печорском районе, перепутали Псковскую область и Коми 31.05.2019, 14:510 Глава Роспотребнадзора разъяснила подчиненным, что закон не запрещает стейки «с кровью» 31.05.2019, 14:450 Администрация Псковского района будет учиться работать с инициативами населения и грантами 31.05.2019, 14:320 Псковская область впервые примет участие в ПМЭФ с региональным стендом
31.05.2019, 14:310 Россиянам сократят новогодние каникулы 31.05.2019, 14:243 Стоимость билета на «Ласточку» из Пскова в Петрозаводск возрастет из-за окончания открывающей маршруты акции 31.05.2019, 14:210 С начала лета МЧС усилит в Псковской области контроль за купающимися и водителями судов 31.05.2019, 14:160 «Луки-Энергия» сыграет 2 июня на выезде против «Долгопрудного»
31.05.2019, 14:100 Антон Гетта: Перевод торгов имуществом в электронный вид должен навести порядок в этой сфере 31.05.2019, 14:040 При содействии «Команды 2018» на конкурс грантов Росмолодежи подано 17 проектов 31.05.2019, 13:547 Центр Пскова перекроют за день до начала Ганзы - с 26 июня 31.05.2019, 13:520 В России снизилось число курильщиков
31.05.2019, 13:430 Брендбук Vs Балалайка 31.05.2019, 13:420 Книжная выставка в библиотеке на Конной, 6 расскажет читателям, что читали их мамы и папы 31.05.2019, 13:310 В Псковской области завершается весенний сев 31.05.2019, 13:210 Примерно 500 человек ежемесячно приходят на мероприятия в проектный офис «Команды 2018»
31.05.2019, 13:200 Показательные выступления десантников увидят гости праздника «Довмонт Псковский» 31.05.2019, 13:180 Прокуратура Псковской области выявила более 200 нарушений по обращению с ТКО, допущенных муниципалитетами и регоператором 31.05.2019, 13:146 Ульяна Михайлова: При выборе регоператора по обращению с ТКО была сделана ошибка и ее необходимо исправить 31.05.2019, 13:110 В великолукском Центре эстетического воспитания состоялся семейный праздник Дома искусств
31.05.2019, 13:080 Псковские комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи и управление образования получили штраф за сокрытие информации 31.05.2019, 13:040 20 проектов реализовала «Команда 2018» за год 31.05.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Татьяной Пустошкиной и Юрием Мартыновым 31.05.2019, 13:010 Поклонников народной песни порадует фолк-группа «Партизан FM» на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры
31.05.2019, 12:430 Тур для представителей паломнических служб со всей России состоялся в Псковской области 31.05.2019, 12:350 ВЦИОМ может ввести материальное поощрение за участие в опросах 31.05.2019, 12:201 С лета изменится расписание псковских автобусов №22 и 30 31.05.2019, 12:130 Большой праздник в честь Дня защиты детей пройдет в «ПИК60» 2 июня
31.05.2019, 12:1012 Президент России присвоил псковскому аэропорту имя княгини Ольги 31.05.2019, 12:060 «Мажор» получит новый сезон и полнометражное продолжение 31.05.2019, 11:500 Трудовая инспекция в Псковской области проверит в июне 9 организаций 31.05.2019, 11:480 18 тысяч рублей списал мошенник с банковской карты доверчивой великолучанки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.