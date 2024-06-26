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Человек погиб в результате взрыва в многоэтажном доме в Черкесске

Один человек погиб в результате взрыва паров газовоздушной смеси в жилом доме в Карачаево-Черкесии, об этом сообщили в МЧС по региону.

Видео: МЧС Карачаево-Черкесии

Спасатели МЧС России ликвидируют последствия происшествия.

В городе Черкесске по улице Лободина в многоквартирном жилом доме произошла вспышка паров газовоздушной смеси. По предварительной информации, имеются разрушения на 4 и 5 этаже. Один человек погиб.

Пожарно-спасательных подразделения эвакуировали из дома порядка 50 человек. Всего на ликвидацию последствий происшествия привлечены 67 человек и 22 единицы техники.