В России и мире

Кабмин начал выдавать электронные подписи россиянам за рубежом

Эксперимент по реализации возможности получения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей гражданами Российской Федерации за пределами страны начнется с 1 ноября. В силу вступит соответствующее постановление правительства.

Согласно документу, эксперимент пройдет с 1 ноября 2024 года по 31 декабря 2025 года на территории Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Проверка подлинности документов и достоверности сведений, предоставленных заявителями, а также создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи будет проводиться удостоверяющим центром на территории РФ, которым выступит АО «Аналитический центр». Запросы будут поступать из пунктов оформления по защищенному каналу связи с использованием специализированных средств криптографической защиты информации. По этому же каналу связи файлы ключа проверки электронной подписи будут передаваться из удостоверяющего центра в пункты оформления, пишет ТАСС.

Передача носителей информации, используемых для записи ключа электронной подписи и сертификата ключа проверки электронной подписи, из удостоверяющего центра для последующей выдачи заявителям будет осуществляться через дипломатические представительства и консульские учреждения России в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

Цель эксперимента, согласно документу, заключается в создании комфортной среды для граждан РФ, находящихся за рубежом, при реализации их конституционных и иных гражданских прав. Это включает обращения за получением госуслуг, осуществление действий в электронном виде через единый портал госуслуг, дистанционное заключение гражданско-правовых договоров, реализацию трудовых отношений и удовлетворение образовательных потребностей.