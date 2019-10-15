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В Минздраве поддержали инициативу о запрете продажи детского шампанского

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн поддержал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о запрете в стране продажи детского безалкогольного шампанского. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам специалиста, напиток является своего рода рекламой алкоголя.

«Такой напиток может подтолкнуть ребенка к употреблению алкоголя в дальнейшем», - сказал Брюн, комментируя предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ограничить продажу детского шампанского.

Инициативу также поддержали представители федерального проекта «Трезвая Россия». По словам руководителя проекта Султана Хамзаева, «детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности».