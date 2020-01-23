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Минздрав России порекомендовал 3 лекарства для лечения коронавируса

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. Это «Рибавирин», «Рекомбинатный интерферон бета Ib» и «Лопинавир»/«Ритонавир». Об этом говорится во временных методических рекомендациях по профилактике и лечению нового коронавируса, разработанных ведомством.

Источник: Xiao Yijiu/Xinhua via AP

По данным министерства, наиболее частые схемы лечения включают использование именно этих противовирусных средств. В своих выводах ведомство опирается на анализ данных по клиническому опыту ведения больных с атипичной пневмонией, связанной с SARS- (тяжелым острым респираторным синдромом) и MERS-CoV (ближневосточным острым респираторным синдромом).