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В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса. ВИДЕО

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса, сообщили в МЧС.

Источник: РИА «Новости»

Как пишет РИА «Новости», ЧП произошло во время демонтажа, под завалами могут находиться рабочие.

По данным ведомства, площадь обрушения может составлять 25-28 тысяч квадратных метров.

На месте работают 68 спасателей и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в здании СКК начинается реконструкция, в нем проводятся подготовительные работы.

Напомним, в мае 2018 года власти Санкт-Петербурга и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко подписали соглашение о реконструкции СКК «Петербургский».

В начале ноября того же года депутат городского Заксобрания Борис Вишневский призвал не допустить сноса СКК под видом реконструкции. Месяцем позже на заседании градостроительного совета более половины участников проголосовали за реконструкцию СКК с изменением его внешнего облика.

В январе правительство Санкт-Петербурга и ООО «СКА-Арена» заключили концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации СКК «Петербургский». Согласно проекту, к чемпионату мира по хоккею 2023 года там должна появиться современная ледовая арена, вмещающая не менее 20 тысяч зрителей.