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Минобороны РФ: В результате крушения на Чукотке погиб экипаж вертолета Ми-8

Экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8 погиб на Чукотке после жесткой посадки, причиной катастрофы могли стать техническая неисправность, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Фото: телеграм-канал 112

«В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолёта погиб. К месту катастрофы вылетела комиссия Главного Командования ВКС России. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Инцидент произошел во вторник около 5:00 при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» (Чукотский автономный округ).

Экипаж Ми-8 состоит из 3 человек.

Между тем, по данным источника, погибли 4 человека, пишет «Интерфакс».

В пресс-службе правительства Чукотки сообщили, что инцидент произошел в аэропорту Анадыря на территории, которая принадлежит Минобороны РФ.

Анадырь - самый восточный город России, недалеко от морской границы России и США.

Это второй инцидент с Ми-8 за май.

Как сообщилось, 19 мая произошла катастрофа военно-транспортного вертолета Ми-8 в Подмосковье. Тогда Ми-8 разбился при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от города Клин. В Минобороны РФ сообщили, что причиной трагедии могла стать техническая неисправность.

Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России.