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Россияне смогут оформить многократные визы в Болгарию на два года

Многократные визы в Болгарию на срок до двух лет смогут получить россияне, которые на законных основаниях использовали болгарские визы в предыдущие годы и не нарушали сроки пребывания.

Выдача двухлетних виз позволит российским туристам отправиться на курорты страны в течение последующих 24 месяцев, пишет Интерфакс со ссылкой на МИД Болгарии.

По данным портала bgtourism.bg, для граждан РФ ежегодно принимаются меры по упрощению процедуры получения виз в Болгарию. Так, россиянам, использовавшим шенгенскую, румынскую, хорватскую и кипрскую визы по прямому назначению, могут быть выданы многократные болгарские визы на срок до 12 месяцев.

Отмечается, что использование многократных виз в эти страны позволяет оформить визу в Болгарию на срок до трех лет. На столько же могут оформить визы владельцы недвижимости в стране, если они не нарушали сроков пребывания и исправно платили налоги, и их близкие родственники.

Бесплатная многократная виза с целью «туризма» на срок до года, независимо от использования предыдущей болгарской визы, может быть выдана несовершеннолетним и гражданам с ограниченными возможностями.