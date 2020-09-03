В России и мире

Поставка пиротехники в Россию снизилась на 70%

Объем фейерверков и хлопушек на российском рынке в 2020 году снизился на 70% по сравнению с прошлым годом, рассказали представители пиротехнической отрасли. Это связано с тем, что основной поставщик данной продукции в Россию - Китай, не смог произвести привычных объемов петард и салютов из-за пандемии коронавируса. Сейчас магазины распродают запасы, пишет газета «Известия».

По прогнозам экспертов, если спрос в последние две недели года сравнится с уровнем предпраздничных дней прошлых лет, то фейерверки и бенгальские огни могут оказаться в дефиците. Кроме того, они могут вырасти в цене.

«В прошлом году наш поставщик доставил в Россию шесть морских контейнеров по 20 тонн, а в этом году - только один. Это говорит о том, что в 2021-м работать будет практически не с чем», - рассказал председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин.

По его словам, этот год стал тяжелым для профессиональных пиротехников, а все заработанные за новогодние праздники деньги пойдут на погашение кредитов. Многие, чтобы заработать на жизнь, были вынуждены работать таксистами, сварщиками и строителями.

Более оптимистичные прогнозы делают в Торгово-промышленной палате (ТПП). Председатель совета ТПП Александр Борисов заверил, что дефицита пиротехники не будет, но цены на нее могут вырасти.