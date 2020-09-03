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Ученые развенчали популярный миф о COVID-19

Заболевание COVID-19 не приводит к полной потере слуха, выяснили ученые из Тель-Авивского университета.

Как пишет EurekAlert, во время первой волны коронавируса в Израиле специалисты проанализировали данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на COVID-19. В опыте также принимала участие контрольная группа здоровых людей. Результаты первичного анализа показали, что коронавирус не вызывает нарушения слуха.

Позже ученые повторили эксперимент, увеличив количество испытуемых, результат оказался тем же. «COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф», — прокомментировал выводы один из экспертов, передает РИА Новости.

Авторы исследования подчеркнули, что потеря слуха у пациентов, зараженных коронавирусом, — временный симптом, вызванный индивидуальными особенностями протекания болезни.