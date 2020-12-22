В России и мире

Госпрограмму развития виноделия утвердят в России

В следующем году будет разработана и утверждена госпрограмма развития виноградарства и виноделия в России. Это позволит открывать новые питомники для саженцев, создавать винодельческие агротехнопарки и продвигать российское вино как в стране, так и за рубежом, рассказал председатель Совета НКО «Союз виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев.

«Нам предстоит разработка и утверждение государственной программы развития виноградарства и виноделия в России. В нее войдет создание новых питомников для производства высококачественных саженцев, решение проблем мелиорации, рекультивации земель. А в Крыму, на Кубани и в Дагестане начнем создавать виноградно-винодельческие агротехнопарки, научно-исследовательские и научно-производственные зоны. Там будем отрабатывать и внедрять передовые технологии», - сообщил он.

Также в стране может появиться специализированное агентство, которое сфокусируется на проблемах отрасли, пишет газета «Известия».

«Да, это предусмотрено новым законом ["О виноградарстве и виноделии в РФ"]. Создание Российского виноградарского агентства нужно для решения сложных капиталоемких задач отрасли», - отметил Дмитрий Киселев.

По его словам, новый орган могу бы заняться вопросами мелиорации, брендинга, продвижения российского вина и другими задачами.