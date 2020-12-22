Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
С двух ног в один сапог
Последний скорый
новогодний шоппинг
История развития, качества и новых технологий
твоя история Проект Агон
новый год еда без хлопот
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
безопасность - дело каждого
 
 
 
ещё В России и мире 22.12.2020 23:113 Ксения Собчак провозгласила себя «человеком высшей расы» 10.01.2021 10:380 Несколько стран меняют правила въезда из-за COVID-19 09.01.2021 23:040 Эрдоган видит будущее Турции в Евросоюзе 09.01.2021 21:535 Премьер Эстонии счел невозможным референдум по вопросу о присоединении к РФ 09.01.2021 19:421 Илон Маск решил распродать имущество ради заселения Марса 09.01.2021 19:180 Королева Елизавета II и ее супруг привились от коронавируса
 
 
 
Самое популярное 05.01.2021 11:466 Работавший в такси студент физмата из Туркменистана погиб в Псковской области 03.01.2021 14:182 В Псковской области найдена живой пропавшая 19-летняя девушка 05.01.2021 14:0527 Возвращение псковских детей в школы после каникул обсудят на оперштабе 09.01.2021 01:3619 Главврачу Псковской городской поликлиники вынесено дисциплинарное взыскание из-за очередей 07.01.2021 15:054 Псковичка предупредила об «извращенце» в Ботаническом саду
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Несколько стран меняют правила въезда из-за COVID-19

10.01.2021 10:38|ПсковКомментариев: 0

В январе сразу несколько стран ужесточают правила въезда для туристов. Но есть государства, которые, напротив, готовы открыться для гостей, пишет РИА Новости.

С 10 января для отдыха на Кубе все иностранцы должны проходить ПЦР-тестирование в течение 72 часов до вылета. Это не отменяет обязательного исследования на коронавирус в аэропорту и повторного — через пять дней.

Ужесточаются и правила въезда в Великобританию. «Пассажиры воздушных и морских судов, а также поездов, в том числе и сами британцы, должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого в течение 72 часов до прибытия в страну, — сообщает Lonely Planet. — Это правило, вступающее в силу на следующей неделе, распространяется на Англию, но ожидается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия вскоре введут аналогичные меры».

Несоблюдение этого требования грозит штрафом в 500 фунтов стерлингов.

Прибывающим из стран, где высок риск заражения коронавирусом, предстоит обязательный карантин, даже если они представят отрицательный результат теста. Им разрешат прервать самоизоляцию, если второе исследование, сделанное через пять дней после въезда, подтвердит отсутствие болезни.

Греция уже ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшей до сих пор трехдневной самоизоляции. Для тех, кто приезжает на более короткий срок, ограничение действует до отъезда. При этом иностранные туристы проходят и экспресс-тест по прибытии.

Виргинские острова перенесли запланированную дату открытия морских портов с 21 января на 1 марта и решили временно запретить въезд туристов из Великобритании. До этого они открыли границы для гостей, но ввели очень жесткие требования.

Шри-Ланка, которая сейчас не принимает иностранцев, напротив, готова открыться с 21 января. Правда, все прибывающие будут проходить ПЦР-тесты, а минимальный срок пребывания составит 14 дней, в течение которых отдыхающие будут жить в заранее определенных туристических зонах.

Передвигаться по специальным коридорам они смогут только после получения отрицательных результатов. Правительство также определило 14 достопримечательностей, предназначенных исключительно для посещения туристами.

Популярный гавайский остров Кауаи также планирует вновь принимать туристов. В начале декабря из-за роста числа зараженных там ввели для приезжих обязательный двухнедельный карантин. Но, как сообщает USA Today, с 5 января путешественники могут избежать самоизоляции, если в течение 72 часов до прибытия сделают тест на коронавирус и он окажется отрицательным, затем отправятся на другой гавайский остров, подождут не менее трех дней, снова пройдут исследование, а затем прибудут на Кауаи.

В Таиланде никаких послаблений пока не предполагается, но местные туроператоры просят правительство рассмотреть возможность отменить 14-дневный карантин для тех туристов, которые привиты против COVID-19.

Сингапур также изучает вариант с ослаблением ограничений для вакцинированных путешественников.

Теги: #туризм #путешествия #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего вы ожидаете от 2021 года?
В опросе приняло участие 991 человек
10.01.2021, 11:230 Россиян предупредили о стремительном росте цен на авиабилеты 10.01.2021, 11:000 Диетолог дала рецепт «антиковидного» бутерброда 10.01.2021, 10:390 Названа причина пожара с четырьмя погибшими в Псковской области 10.01.2021, 10:380 Несколько стран меняют правила въезда из-за COVID-19
10.01.2021, 10:240 Четыре человека погибли при пожаре в Псковской области 10.01.2021, 10:020 В МЧС советуют псковичам приобретать огнетушители 10.01.2021, 09:530 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО 10.01.2021, 09:420 Штат псковской инфекционной больницы пополнили психиатр и психолог
10.01.2021, 09:210 Новый штраф для автомобилистов введен в России 10.01.2021, 09:000 В России усилили контроль за операциями с наличными 09.01.2021, 23:040 Эрдоган видит будущее Турции в Евросоюзе 09.01.2021, 21:535 Премьер Эстонии счел невозможным референдум по вопросу о присоединении к РФ
09.01.2021, 21:360 Кабмин планирует разработать в 2021 году 153 законопроекта 09.01.2021, 21:090 Псковичам напомнили, как согреваться безопасно 09.01.2021, 20:474 Многодетная мать в свадебном платье подожгла свою квартиру 09.01.2021, 20:280 «Чудо рождественской ночи» можно будет увидеть во Дворе Постникова 10 января
09.01.2021, 20:030 Пробить полынью для семейства лебедей просят жители Себежа 09.01.2021, 19:421 Илон Маск решил распродать имущество ради заселения Марса 09.01.2021, 19:180 Королева Елизавета II и ее супруг привились от коронавируса 09.01.2021, 18:550 С 1 марта при техосмотре автобусов будут присутствовать сотрудники ГИБДД
09.01.2021, 18:362 Волонтеры ежедневно доставляют горячие обеды медикам «красных зон» Псковской области 09.01.2021, 18:196 Защитные маски впервые попали в число самых приобретаемых товаров в России 09.01.2021, 18:010 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 09.01.2021, 17:360 Скончалась псковский эколог Алевтина Ботина
09.01.2021, 17:260 Профилактический противопожарный рейд прошел в Новосокольниках 09.01.2021, 17:070 Воспитанники Бельско-Устьенского дома-интерната получили сладкие подарки от волонтеров 09.01.2021, 16:440 Скончался последний из создателей первой советской атомной бомбы 09.01.2021, 16:172 В 2021 году по полису ОМС можно получить больше услуг
09.01.2021, 15:560 Псковичи поделились фотографиями необычных снеговиков 09.01.2021, 15:400 Пассажирский самолет упал в море к северу от столицы Индонезии 09.01.2021, 15:181 В Сети появился видеоролик о росгвардейцах, которые спасли людей, попавших в беду 09.01.2021, 14:590 Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом
09.01.2021, 14:2812 Интерактив: На центральном рынке можно ноги переломать 09.01.2021, 14:070 Псковские следователи передали подарки для пациентов детской областной больницы 09.01.2021, 13:404 Власти Великих Лук: Валы городской крепости не предназначены для катания на лыжах и ватрушках 09.01.2021, 13:170 Правительство РФ утвердило программу научных исследований до 2030 года
09.01.2021, 12:581 Названы продукты, которые могут усугубить течение коронавируса 09.01.2021, 12:370 11 иногородних граждан заболели коронавирусом в Псковской области 09.01.2021, 12:100 Десять «Улиц Победы» привели в порядок в Псковской области в год 75-летия Победы 09.01.2021, 11:490 Псковича в черной бейсболке продолжает разыскивать полиция
09.01.2021, 11:322 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 105 09.01.2021, 11:2910 Из-за холодной зимы в России вырос спрос на валенки, пуховые платки и шубы 09.01.2021, 11:112 COVID-19 стремится стать обычной простудой 09.01.2021, 10:500 Посетитель великолукского магазина задержан за кражу алкоголя
09.01.2021, 10:350 В Псковской области похолодает до -19 градусов 09.01.2021, 10:1718 В России установлен прожиточный минимум на 2021 год 09.01.2021, 10:050 Ученые выяснили, как похудеть во время сна 09.01.2021, 09:490 Под снежной лавиной в Норильске погибли три человека
09.01.2021, 09:379 Три четверти россиян не верят в потусторонние силы 09.01.2021, 01:570 Раскрыта личность задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины 09.01.2021, 01:3619 Главврачу Псковской городской поликлиники вынесено дисциплинарное взыскание из-за очередей 09.01.2021, 01:236 Еще 205 случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области
08.01.2021, 22:560 Семья из четырех человек найдена живой после схода лавины в Норильске 08.01.2021, 22:410 В России вступили в силу правила учета производства и оборота алкоголя 08.01.2021, 22:060 Четыре человека оказались под снегом из-за схода лавины в Норильске 08.01.2021, 21:440 В мире за сутки выявили более 771 тысячи случаев коронавируса
08.01.2021, 21:110 Среди арестованных за беспорядки в Капитолии оказался русскоязычный 08.01.2021, 20:590 Вандалы разрушили статую Деда Мороза в великолукском дворе 08.01.2021, 20:550 Назван самый популярный российский телеканал 2020 года 08.01.2021, 20:377 Олимпийский чемпион призвал выгнать спортсменов из Госдумы
08.01.2021, 20:160 Посетителей великолукского велоцентра просят воздержаться от прогулок по лыжне 08.01.2021, 19:561 Многодетным и неблагополучным семьям Карамышевской волости напомнили правила пожарной безопасности 08.01.2021, 19:340 Стоимость биткоина обновила исторический максимум 08.01.2021, 19:180 Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски»
08.01.2021, 18:590 В Гдовском районе рыбакам «помешали» доплыть до Эстонии на льдине 08.01.2021, 18:541 Фотофакт: Ликбез от псковской филармонии 08.01.2021, 18:320 В России с 1 марта появится новый дорожный знак 08.01.2021, 18:140 Россиянам предрекли аномально сухое лето
08.01.2021, 17:553 Легкомоторный самолет упал в Ленобласти, есть погибшие 08.01.2021, 17:460 Российский паспорт оказался на 50 месте в рейтинге лучших в мире 08.01.2021, 17:281 Ударных подразделений и воинских частей в ВДВ стало больше 08.01.2021, 17:090 В Псковской области прогнозируется усиление мороза
08.01.2021, 16:470 Александр Седунов не испытывает опасений в связи с возвращением к очному формату обучения 08.01.2021, 16:330 Кадыров сравнил себя с Трампом 08.01.2021, 16:141 Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с бобром 08.01.2021, 15:593 Михаил Ведерников призвал за выходные набраться сил на весь 2021 год
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.