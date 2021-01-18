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В правительство поступил законопроект о лишении свободы за вовлечение детей в митинги

Законопроект о лишении свободы до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и до десяти лет - за склонение к организации массовых беспорядков разработал депутат Госдумы Евгений Марченко («Единая Россия»). Следственный комитет России концептуально поддержал законопроект, пишет «РИА Новости».

По данным издания, документ находится на рассмотрении правительства.

Проектом закона предполагается внести поправки в ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Сейчас за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции предусмотрена административная ответственность - 50 тыс. руб. для физлиц и 100 тыс. руб. для должностных лиц. Поправками предлагается криминализировать состав ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ.

Евгений Марченко предлагает наказывать за вовлечение в несанкционированные митинги ограничением свободы на два-четыре года, арестом на четыре-шесть месяцев или лишением свободы до пяти лет.

Парламентарий заявил, что административные штрафы могут выписать первому попавшемуся, а реальные организаторы уходят от ответственности. «А вот если уголовное дело будет, то в ходе предварительного расследования будет собираться вся информация, доказательства. И будут найдены и привлечены к уголовной ответственности реальные организаторы», - уверен он.