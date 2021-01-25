В России и мире

Moet Hennessy согласилась маркировать поставляемую в Россию продукцию как «игристое вино»

Компания Moet Hennessy будет маркировать поставляемую в Россию продукцию как «игристое вино», согласно новому закону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что изменение законодательства, требующее упоминания «игристого вина» на этикетке, привело к «кратковременной приостановке поставок». Пауза необходима для внесения нужных изменений в поставках продукции, сказали в компании.

«Поставки возобновятся как можно скорее, как только будут внесены коррективы», — пояснили в Moet Hennessy.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать слово «шампанское» лишь в отношении напитка, произведенного в России. В Moet Hennessy отмечали, что это обязывает производителей из французского региона Шампань переименовать продукцию в «игристое вино», после чего дистрибуционное подразделение компании анонсировали приостановку отгрузки ассортимента шампанских вин.