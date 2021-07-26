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На 39% выросло за полугодие количество договоров ипотеки в Псковской области

Рост регистрации договоров ипотечного кредитования наблюдается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росреестра.

Росреестр, как и многие другие ведомства, активно переводит свои услуги в электронный формат. Получение услуг в электронном виде имеет множество преимуществ (круглосуточный доступ сервисов на сайте Росреестра, безопасность и т.д.).

Проект «Электронная ипотека за один день» сделал возможным провести государственную регистрацию ипотеки за один день. В данный проект уже вовлечены 72 региона России и до конца 2021 года услуга будет доступна во всех 85 регионах РФ, сообщила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова в ходе третьего заседания межрегиональной рабочей группы по цифровой трансформации ведомства.

Управление Росреестра по Псковской области также участвует в реализации проекта «Электронная ипотека за один день», который позволяет осуществить регистрацию электронной ипотеки в кратчайший срок. Управление сотрудничает с кредитными организациями, определен алгоритм взаимодействия по сокращению сроков государственной регистрации договоров ипотеки в электронном виде.

За 6 месяцев 2021 года региональное Управление Росреестра фиксирует рост регистрации договоров ипотечного кредитования, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наблюдается увеличение общего количества регистрационных действий на 45%. На данное увеличение повлиял ряд социально-экономических факторов, в том числе продление льготных программ ипотечного кредитования. Так, количество регистрационных записей об ипотеке в первом полугодии 2021 года возросло на 39%.

«Управление активно поддерживает внедрение современных электронных технологий для более качественной и эффективной работы. Благодаря электронным сервисам у граждан имеется возможность в короткий срок оформить права на недвижимое имущество», - отметила заместитель руководителя Управления Елена Шефова.

Напомним, что региональный Росреестр с марта прошлого года участвует и в проекте «Сделка за час» это - совместный проект со Сбербанком, который распространяется на сделки купли-продажи недвижимости, зарегистрированные в электронном виде. Благодаря данному сервису псковичи, оформляющие в собственность недвижимость, получили возможность пройти регистрацию в Росреестре в электронном виде всего за 60 минут. Для сравнения, нормативный срок регистрации на бумажном носителе составляет 7 рабочих дней.