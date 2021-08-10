В России и мире

В России выросло число браков и разводов

Число браков в России выросло на 32,5% в годовом выражении в июле и составило 125 тысяч. При этом количество разводов увеличилось на 8,2% и составило 62,9 тысячи, сообщает Росстат.

В июле 2020 года было зарегистрировано почти 94,4 тысячи браков, разводов - 58,1 тысячи, пишет РИА Новости.

За январь-июль текущего года число разводов в России также выросло - на 32,9% (370,5 тысячи против 278,8 тысячи разводов в январе-июле 2020 года); браки выросли на 34% год к году (493,5 тысячи против почти 368,4 тысячи за аналогичный период прошлого года).