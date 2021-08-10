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В России не планируют отказываться от обязательной отметки в паспорте о воинской обязанности

МВД России не планирует отказываться от обязательной отметки в паспорте о воинской обязанности. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

«Перевод проставления в паспорте гражданина РФ отметки об отношении к воинской обязанности в категорию необязательной не рассматривается», - цитирует ТАСС ответ ведомства.

В МВД отметили, что необходимость проставлять в паспорте гражданина РФ отметки об отношении к воинской обязанности предусмотрена положением о воинском учете. В настоящее время, кроме отметки об отношении к воинской обязанности с 18 лет, в паспорте в обязательном порядке проставляются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова ранее сообщила, что к середине 2022 года отметку о регистрации по месту жительства в паспортах несовершеннолетних планируется перевести в электронный формат. Постановлением правительства в настоящее время отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а также о детях будут делать по желанию граждан.