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Минэкономразвития предлагает разрешить врачам ставить диагнозы онлайн

Минэкономразвития предлагает разрешить отдельным медицинским учреждениям ставить пациентам диагноз без обязательной сейчас очной консультации. Об этом сообщает РБК.

В рамках экспериментального правового режима (ЭПР) российские врачи смогут полноценно оказывать дистанционные медицинские услуги, включая постановку диагноза без обязательной очной консультации. Такое послабление дает проект постановления правительства, который подготовило Минэкономразвития. Эксперимент продлится три года на всей территории России.

Документ правительства определил участников, задействованных в эксперименте. Это группа «Медси», медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», цифровой сервис «Доктор рядом» и сеть клиник «Ниармедик». Другие клиники также могут принять участие в программе при соответствии условий для участников. Услуги будут предоставляться на коммерческой основе.

ЭПР в телемедицине даст возможность врачу поставить диагноз, назначить или скорректировать ранее назначенное лечение, объяснил суть инициативы гендиректор сервиса «Доктор рядом» Денис Швецов. Оказывать телемедицинскую помощь сможет не только тот врач, который принял пациента, но и другой специалист, уточнил гендиректор.



В ближайшее время проект представят на общественное обсуждение.



Минэкономразвития и Центр стратегических разработок в 2019 году представили законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». В так называемых цифровых песочницах можно будет развивать технологии, которые пока не регулируются действующим законодательством.



Для эксперимента выбрали пять направлений: искусственный интеллект; грузовые перевозки с использованием большегрузных дронов; оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий; аналитика «больших» медицинских и экономических данных.

Закон об ЭПР президент Владимир Путин подписал в июле 2020 года.