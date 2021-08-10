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Жители Сочи перекрыли дорогу и устроили митинг против новой схемы движения

Несколько десятков людей устроили стихийный митинг в Сочи 23 октября и перекрыли дорогу из-за неустроившей их новой схемы движения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Telegram-канал Baza

Ранее местные власти установили одностороннее движение на одной из трасс. Отмечается, что людей не устроила новая схема: из-за нее им приходилось делать большой крюк, чтобы попасть домой. В итоге местные жители вышли на стихийный митинг и с криками «Дорогу!» перекрыли трассу.

В результате, по информации Telegram-канала, протестующие добились своего, им пообещали отменить изменения. После этого митингующие освободили проезжую часть.