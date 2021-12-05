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Андрей Турчак опроверг заявление единоросса о введении платы за вакцинацию

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак опроверг высказывания депутата Госдумы единоросса Максима Иванова о планах сделать вакцинацию платной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Мы в ежедневном контакте и с правительством, и с министерством здравоохранения. Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет», - сказал Турчак.

Более того, по его словам, «идет системная работа по повышению доступности вакцинации и удобству ее получения для граждан».

В связи с этим «заявления представителей публичной власти, включая депутата Госдумы от нашей партии Максима Иванова, о планах сделать вакцинацию платной - недопустимы и вредны», - отметил Турчак.

«За слова нужно отвечать, тем более на ответственных публичных позициях, таких как депутат Госдумы», - считает секретарь Генсовета.