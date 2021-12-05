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Эстрадной певице Ирине Аллегровой исполнилось 70 лет

Эстрадной певице Ирине Аллегровой сегодня, 20 января, исполнилось 70 лет. Об этом сообщает телеканал RT.

Фото: РИА Новости

Ирина Аллегрова родилась 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону. Будущую артистку с детства окружало искусство: ее отец был заслуженным артистом РСФСР и АзССР, а мать — актрисой и певицей. В начале 1960-х семья Аллегровых переехала в Баку. Там певица начала ходить в Центральную музыкальную школу при Бакинской консерватории (класс фортепиано).

В середине 1970-х артистка переехала в Москву. Она хотела поступить в ГИТИС, но не прошла вступительные испытания. Примерно в то же время Ирина Аллегрова выступала в ресторанах, пела с ансамблями и оркестром Леонида Утесова. Важным эпизодом в творческой жизни певицы стало знакомство с музыкантом и продюсером Владимиром Дубовицким в середине 1980-х. Он представил Аллегрову композитору Оскару Фельцману. Тот написал «Голос ребенка»‎ — с этой композицией артистка впервые выступила на «Песне года»‎.

После этого певица начала выступать с ансамблем «Огни Москвы»‎ (позже коллектив получил название «Электроклуб»‎). Дубовицкий в то время был мужем Аллегровой. В начале 1990-х артистка покинула коллектив, поскольку захотела заниматься сольным творчеством. Примерно в то же время она развелась с Дубовицким. Начало нового этапа было ознаменовано хитом «Странник»‎, который написал для Аллегровой Игорь Николаев

В 1992 году вышел первый сольный альбом Ирины Аллегровой под названием «Странник мой»‎, куда вошел хит «Фотография 9 х 12». Вторая сольная пластинка Ирины Аллегровой — «Суженый мой»‎. Альбом включал хит «Младший лейтенант»‎. В 1995 году вышла пластинка «Угонщица»‎ с песней «Привет, Андрей»‎.

Во второй половине 1990-х выходят пластинки «Незаконченный роман»‎, «Я тучи разведу руками»‎ и «Императрица»‎. Последняя включает одноименный шлягер, который до сих пор наряду с еще несколькими песнями считается визитной карточкой Аллегровой.

В 2005-м свет увидел праздничный трек «С днем рождения»‎, а еще чуть позже артистка в дуэте с Григорием Лепсом спела «Я тебе не верю»‎.

Артистка работает с разными авторами, но чаще всего — с Игорем Крутым, Игорем Николаевым и Виктором Чайкой. Среди наград певицы — статуэтки фестиваля «Песня года»‎, премии «Золотой Граммофон», «Овация»‎ и прочие. ‎В начале 2010-го Аллегрова была удостоена звания народной артистки России.