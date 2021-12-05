В России и мире

Дату оглашения послания президента Федеральному собранию могут перенести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что в случае пика волны распространения омикрон-штамма коронавируса дата оглашения послания президента Федеральному собранию может быть сдвинута «на пару недель».

При этом, представитель Кремля отметил, что прямой связи между пандемией и сроком оглашения послания нет.

Фото: ТАСС

«Мы уже научились принимать меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали в декабре 2021 года на большой пресс-конференции (главы государства - ред.). Но мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень этой очередной волны (пандемии - ред.). Если это будут пиковые значения, то, наверное, может быть, будет иметь смысл подождать какое-то время, пару недель», - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что «по опыту других стран, в целом предсказуемо развитие этой волны и ее продолжительность». «Будем смотреть. Уже научились принимать меры предосторожности, но будем учитывать новую волну. Пока точных сроков (оглашения послания - ред.) нет», - резюмировал пресс-секретарь главы государства.

В конце декабря 2021 года Дмитрий Песков сообщал, что подготовка послания концептуально началась, но предметно еще предстоит работать над основой текста. Он также обещал, что послание будет оглашено «в начале года». В начале недели Песков уточнял, что дата оглашения послания пока не определена.