В России и мире

Попова исключила введение чрезвычайных мер из-за коронавируса

Речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу в России сегодня не идет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», - приводит ее слова РИА Новости.

Попова отметила, что число заболевших будет расти, но в России уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики.

«У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление – система информирования населения, телефон "122". Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», - подчеркнула глава ведомства.

Согласно данным оперативного штаба на 1 февраля, за день в российские больницы попали больше 17 тысяч человек с диагнозом COVID-19. Днем ранее в медучреждения направили 9 тысяч 90 пациентов с коронавирусом. Рост показателя наблюдается в 80 регионах, снижение — в пяти.

В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 373 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.