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День работника гражданской авиации отмечается в России 9 февраля

Профессиональный праздник - День работника гражданской авиации, установленный указом президента и приуроченный к дате возникновения отечественного воздушного флота, отмечается в России ежегодно 9 февраля.

Как пишет calend.ru, пассажирские воздушные перевозки зародились в стране еще в 1910 году, но именно в этот день в 1923 году официально появилась гражданская авиация, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, почту и разного рода грузы. Так, 9 февраля 1923 года Совет труда и обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия «Москва - Нижний Новгород» протяженностью 420 километров.

Появление пассажирского флота обусловило создание еще нескольких структур. Тогда же было создано общество добровольного воздушного флота, получившее название «Добролет», а технический надзор за гражданской авиацией возложили на главное управление воздушного флота.

В 1932 году в СССР утвердили специальный флаг гражданской авиации, ввели форменную одежду и знаки различия для персонала. В этом же году новая отрасль получила имя «Аэрофлот». В годы Великой Отечественной войны летчики выполняли особо важные полеты не только по стране, но и к линии фронта, в тыл врага и за границу. После войны международное воздушное сообщение стало активно возобновляться и расширяться.

Появились и новые более совершенные самолеты: Ил-12 и Ил-14, в 1956 году на внутренние и международные линии «Аэрофлота» вышел первый в мире реактивный самолет Ту-104. Через год совершил полет турбовинтовой самолет Ил-18. В конце 1950-х годов прошел испытания и начал регулярные полеты самый большой в то время лайнер Ту-114, который позже заменили на дальних трассах новым отечественным самолетом Ил-62.

Кроме того, с 1979 по 1988 годы во второе воскресенье февраля отмечался День «Аэрофлота». Сейчас все воздухоплаватели страны — представители как гражданской, так и военной авиации — празднуют профессиональный праздник, День воздушного флота России, в третье воскресенье августа.

В свой профессиональный праздник принимают поздравления все российские пилоты, бортпроводники, технические работники данной отрасли, благодаря которым в воздух ежедневно поднимаются сотни самолетов по всей стране. А также 7 декабря в мире отмечается Международный день гражданской авиации.