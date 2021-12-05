На похоронах Жириновского используют ритуальный автомобиль «Аурус Лафет»

Для похорон бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского будут использовать ритуальный автомобиль российского производства «Аурус Лафет». Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Аурус Лафет». Фото: autoreview.ru
Как уточняет lenta.ru, в первый раз «Лафет» задействовали в сентябре прошлого года, во время церемонии прощания с бывшим министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.
О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Последние два месяца он находился в больнице с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.
Напомним, Псковское региональное отделение ЛДПР приглашает разделить горечь утраты в день прощания с Владимиром Жириновским в штабе партии сегодня, 8 апреля.