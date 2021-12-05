Врач назвал идеальный продукт для заедания стресса

Еда может не только удовлетворить потребность человека в белках, жирах и углеводах, но и доставить удовольствие мозгу. Из-за этой особенности организма многие люди, испытывая стресс, начинают употреблять больше пищи, отметил врач-психотерапевт Сергей Обложко. При этом, по его словам, люди склонны выбирать наиболее вредные продукты.
Полностью отказаться от заедания стресса не каждому под силу. Но можно делать это правильно – так, чтобы мозг получил удовольствие, а лишние килограммы не появились, продолжил психотерапевт. Он назвал продукт, идеально подходящий для этой цели: вкусный и «подавляющий тягу к еде».
«Перестать нервничать, чтобы меньше есть, честно говоря, сложно. Когда у человека паническая атака, то ему не хочется делать правильно, как доктор говорит, ему хочется есть. Гораздо более простая стратегия – это успокаивать себя едой, но правильной. Например, можно выпить пектиновый компот. Это вещество обладает отрицательным питательным действием, оно подавляет тягу к еде. Так мы убьем двух зайцев, потому что это и вкусно, и подавляет тягу к еде», – посоветовал Сергей Обложко.