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Возрастную планку для руководителей на госслужбе планируют повысить до 70 лет

Госдума в мае может принять правительственный законопроект «О внесении изменения в статью 25-1 закона "О государственной гражданской службе"». Документом предлагается увеличить до 70 лет предельный возраст чиновников, занимающих руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти.

Такое решение может быть принято правительством с согласия самих граждан. Информацию о готовности рассмотреть новые нормы в следующем месяце «Известиям» подтвердили в аппарате профильного комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

«Законопроект был рекомендован к рассмотрению в апреле, но сроки сдвинулись на май», — пояснили в комитете.

Документ уже получил предварительную поддержку руководства нижней палаты.

«Концептуальных замечаний правового характера по проекту федерального закона не имеется», — говорится в заключении правового управления Госдумы.