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Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств

Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия внесены в список стран, совершающих недружественные действия по отношению к России, в частности ее дипломатическим и консульским представительствам за рубежом», - говорится в сообщении.

В соответствии с указом президента этим странам ограничат возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России.

за Грецией закреплен лимит в 34 человека,

за Данией – 20,

за Словакией – 16.

Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.