Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, сообщается в Telegram-канале кабмина.
«Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия внесены в список стран, совершающих недружественные действия по отношению к России, в частности ее дипломатическим и консульским представительствам за рубежом», - говорится в сообщении.
В соответствии с указом президента этим странам ограничат возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России.
Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.