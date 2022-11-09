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Диетолог назвала способ избавиться от послеобеденной сонливости

Одна из наиболее распространённых причин послеобеденной сонливости – это переедание, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль. Если человек съедает больше, чем ему нужно, то организм тратит слишком много сил на переваривание пищи, отметила она.

«Многие обращаются к специалистам, чтобы им помогли избавиться от усталости после приема пищи, поскольку это снижает работоспособность в течение дня. Чаще всего от такой проблемы страдают люди, привыкшие переедать во время обеда. Плюс обычно это пища с большим содержанием жиров и углеводов. В итоге после такого обеда организм вынужден достаточно долгое время тратить энергию на переваривание пищи. Мы чисто физически не можем чувствовать себя бодрыми после такой еды», – приводит слова Дюваль радио Sputnik.

Чтобы перестать засыпать после еды, следует сменить «топливо», продолжила диетолог.

«Первое, за что стоит браться в борьбе с послеобеденной усталостью, – это пересмотр качества рациона и количества еды во время приёма пищи. То есть надо снизить порцию, добавить больше клетчатки (овощей – ред.) и не забывать пить воду до и во время еды. Состояние организма в первую очередь зависит от топлива, от пищи, которую мы употребляем. Чем хуже топливо, тем сложнее организму работать. Когда мы заботимся о своем рационе, тогда мы облегчаем работу организма», – заключила Дюваль.