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Сомнолог назвала аксессуар, который помогает уснуть быстрее

Многие люди не могут погрузиться в сон, если в комнате недостаточно темно, и легко просыпаются даже при слабом освещении, отметила врач-невролог, сомнолог Елена Царева. Чтобы защитить глаза от света, можно использовать маску для сна, считает она.

«Маски для сна мы рекомендуем тем людям, которые испытывают сложности с засыпанием или поддержанием сна при воздействии света. Это касается тех людей, для которых свет является фактором раздражения. Есть теория, что совы, например, более чувствительны к вечернему свету. При засыпании они могут использовать маски, чтобы защитится от света луны или светильников», – приводит слова Царевой радио Sputnik.

Маской для сна удобно пользоваться в некомфортных или непривычных условиях, например, в поезде или самолете, продолжила сомнолог. Этот аксессуар не только защищает от света, но и помогает справиться с тревогой, считает она.

«Маски для сна часто используют в путешествиях. Например, при длительном авиаперелете, когда есть необходимость вздремнуть, особенно при пересечении более двух часовых поясов. Есть в физиологии такой рефлекс, он называется Даньини-Ашнера. Он заключается в том, что при небольшом надавливании на закрытые глаза пульс замедляется где-то на 10 ударов в минуту, а давление снижается. Это помогает справиться с тревогой», – рассказала Царева.

Врач посоветовала, как выбрать удобную и качественную маску для сна.

«Маска должна быть без красителей, которые остаются на коже и могут вызвать аллергию. Лучше всего для маски подойдут натуральные ткани, например, шелк, либо синтетические ткани хорошего качества. Что касается ухода за маской, то ее надо стирать так же часто, как постельное белье, поскольку она соприкасается с телом», – заключила Царева.