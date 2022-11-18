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Четырёхлетняя девочка насмерть замёрзла во дворе дома в России

Четырёхлетняя девочка насмерть замёрзла во дворе дома в 20-градусный мороз в Республике Бурятия. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Республике.

По данным следствия, девочка проживала в небольшом селе в многодетной полной семье, в которой воспитывались пятеро несовершеннолетних детей. Их отец работал вахтовым методом и во время трагедии отсутствовал дома.

21 ноября в вечернее время мать уложила детей спать, после чего сама уснула в соседней комнате. Ночью, около 2:00, она проснулась, чтобы проверить малышей, и не обнаружила на своём месте 4-летнюю дочь. Женщина разбудила старших детей и кинулась вместе с ними на поиски. Чуть позже к ним присоединились соседи и другие местные жители.

«Лишь с рассветом удалось найти девочку. Она лежала возле забора одного из дворов, была одета в легкую демисезонную куртку, платье и сапожки. У ребёнка наблюдались признаки переохлаждения», - сообщается на сайте регионального управления СК.

Сотрудники полиции на своём автомобиле повезли девочку навстречу машине скорой медицинской помощи, чтобы доставить в больницу. На полпути машины встретились, но к этому моменту ребёнок скончался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия; назначены и проводятся соответствующие судебные экспертизы и исследования.