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Россиянка потеряла змею в метро после новогодней фотосессии

Узорчатого полоза обронила 27 декабря в Московском метрополитене женщина, которая везла змею с фотосъемки. Рептилию искали полицейские.

Фото: «Московский комсомолец»

Как стало известно «МК», москвичка потеряла 9-летнего полоза длиной чуть более 1 метра 20 сантиметров по кличке Мася на станции «Белорусская». Хозяйка рептилии — подруга женщины (она предоставляет рептилий для выездных фотосъемок) попросила помочь с доставкой пресмыкающегося домой.

Около 15:20 женщина возвращалась с укутанной в плотный шарф рептилией с фотосессии — в преддверии Нового года одна московская семья заказала кадры. Обычно рептилий она перевозит на машинах, но в тот день из-за снегопада решила пересесть на метро.

Она направлялась до метро «Водный стадион», пересадку делала на «Белорусской». Мешок с полозом держала под мышкой, где для пресмыкающихся наиболее комфортные условия. Пропажу заметила, когда подъехала к «Войсковской». Женщина сразу выбежала из вагона и решила вернуться на станцию «Савеловская», где заходила в метро. Она сообщила об инциденте полицейским, которые дежурили на станции. После этого женщина выбежала на улицу, думая, что обронила змею где-то по пути. Она надеялась, что кто-то поднял полоза и принес домой.

Женщина бегала по району примерно полчаса, когда ей позвонили полицейские. Один из пассажиров слева от лестницы в районе перехода на станции «Белорусская» заметил полоза и передал дежурному по станции. Змея уже делала попытки освободиться, но, по словам москвички, мешок был завязан надежно.