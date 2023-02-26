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Китай возобновляет выдачу всех типов виз иностранцам

Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что КНР возобновляет рассмотрение и выдачу виз иностранным гражданам для въезда в страну. Сообщение департамента консульских дел китайского МИД опубликовано во вторник, 14 марта, в социальной сети WeChat.

Отмечается, что выдача виз возобновляется 15 марта с 00:00 по пекинскому времени.

«Находящиеся за рубежом органы, осуществляющие выдачу виз, возобновят рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранным гражданам, направляющимся в Китай», - приводит сообщение департамента runews24.

Также в страну можно будет въехать по визам, которые были выданы до 28 марта 2020 года и срок действия которых ещё не закончился.

В приграничных пунктах Китая восстановят с 15 марта и выдачу приграничных виз, пересекающим границу.

Политика безвизового въезда для иностранных граждан возобновляется при определённых условиях для поездок в провинции Хайнань, Гуандун, а также в города Шанхай и Гуйлинь.