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До конца 2023 года ВМФ получит 12 кораблей - Шойгу

Военно-морской флот (ВМФ) РФ до конца года получит еще 12 кораблей – как надводных, так и подводных. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота РФ.

Шойгу отметил, что ВМФ получит в том числе атомные подводные лодки «Красноярск» и «Император Александр III». По его словам, разрабатываются новые проекты атомных подводных лодок и подводных беспилотников, пишет FlashNord.

Шойгу подчеркнул, что совершенствование Военно-морского флота России позволяет отстаивать геополитические интересы страны и должным образом реагировать на новые вызовы и угрозы.