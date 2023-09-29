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Школьник в Петербурге случайно выстрелил сигнальной ракетницей в лицо другу

В Санкт-Петербурге школьник случайно выстрелил сигнальной ракетницей в лицо другу, после чего они соврали о нападении неизвестных.

По его информации, 30 октября ученики 8-го и 9-го классов находились возле кафе Rostic's на Богатырской улице. Один из них крутил в руке охотничью ракетницу и случайно выстрелил в сторону другого, пишут «Известия».

В результате потерпевший получил ожог роговицы и ссадину на переносице, его госпитализировали. В дальнейшем мальчики сообщили, что на них напали неизвестные в балаклавах, чтобы их не ругали родители.

В прокуратуре Санкт-Петербурга заявили о проверке инцидента с несовершеннолетними. По данным ведомства, один из подростков совершил выстрел из аэрозольного пистолета, нанеся другому телесные повреждения в виде ожогов глаз, ссадин и ушибов.

«Надзорное ведомство также контролирует ход и результаты проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами», — сообщила прокуратура в Telegram.