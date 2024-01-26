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Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах, заявил МИД

Россия не собирается размещать свое ядерное оружие в других странах, помимо уже развернутого в Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам первой в рамках российского председательства встречи шерп/су-шерп стран БРИКС.

«Нет, не планирует», — цитирует его РИА Новости.

Россия проявляет максимальную ответственность при размещении ядерного оружия в Белоруссии, подчеркнул Рябков.

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Как сообщал в марте прошлого года Владимир Путин, Москва и Минск договорились разместить российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент подчеркнул, что никакие международные обязательства при этом не нарушаются, Россия делает то же самое, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.

В июне Путин рассказал, что первые ядерные заряды доставили на территорию Белоруссии. В декабре Лукашенко уведомил, что в республике разместили все тактическое ядерное оружие, о котором договорились две страны.