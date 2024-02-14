В России и мире

В Совбезе назвали нынешнюю ситуацию хуже, чем при Карибском кризисе

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что сложившаяся в международных отношениях ситуация гораздо хуже, чем во времена Карибского кризиса.

«Нынешняя ситуация гораздо хуже той, что была в 1962 году», - сказал он, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые» в рамках всемирного фестиваля молодежи.

«Это ведь уже не ракеты в Турции или на Кубе. Это - полноценная война против России американским оружием с участием американского спецназа и американских советников», - цитирует его «Интерфакс».