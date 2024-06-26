В России и мире

Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть печень

Печень — суперфуд, который содержит много витаминов и минералов, но в некоторых случаях злоупотребление этим продуктом может навредить, заявила нутрициолог Мария Шкап.

В первую очередь специалист рекомендует сократить потребление говяжьей печени курильщикам. «Дело в большом содержании витамина A в продукте, который противопоказан курильщикам. Согласно медицинским исследованиям, витамин A провоцирует развитие рака легких у тех, кто ему особо подвержен, то есть у курильщиков. С момента, как человек бросил курить, должно пройти не менее десяти лет, чтобы эти последствия нивелировались и организм мог усваивать витамин A. Курильщикам этот витамин противопоказан абсолютно, поэтому злоупотреблять этим продуктом не рекомендую», — объяснила нутрициолог.

Шкап напомнила, что витамин A в больших количествах противопоказан беременным, поскольку вещество может повлиять на развитие плода, пишет РИА Новости.

«Вообще многие люди отказываются от употребления говяжьей печени, ссылаясь на мнение о том, что говядина насыщена гормонами роста и антибиотиками, которые откладываются в её печени. Но важно знать, что печень не накапливает в себе токсины, а равномерно распределяет их по организму. Я считаю её суперфудом, который содержит в себе множество полезных витаминов и минералов. Однако в идеале говядина должна быть экологичной. Если вы обеспокоены этим вопросом, отдайте предпочтение бараньей или кроличьей печени», — поделилась нутрициолог.

Также говяжья печень может быть противопоказана людям с высоким содержанием меди в организме.