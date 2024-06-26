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Эксперт напомнила, какие выплаты положены всем семьям

Поддержка семей является ключевым приоритетным направлением социальной политики в России, семьи могут получать как единовременные, так и регулярные выплаты, рассказала эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

«Поддержка семей в РФ является ключевым приоритетным направлением социальной политики. В настоящее время на государственном уровне реализуются меры, гарантирующие ряд льгот и денежных выплат, которые делятся на единовременные и регулярные», — сказала специалист.

Она объяснила, что в регулярные выплаты входят в том числе пособие по беременности и родам, пособие на детей до 17 лет для малообеспеченных семей, пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, пишет РИА Новости.

К единовременным же выплатам, по ее словам, относится пособие при рождении ребенка, материнский капитал, пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком, пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, пособие по беременности женам солдат, проходящих срочную службу.

«На мой взгляд, к наиболее эффективным мерам поддержки относятся такие, как социальная поддержка малоимущих семей — социальный контракт, при котором государство предоставляет социальные услуги, денежную выплату или окажет помощь в приобретении необходимых товаров, а также меры, направленные на улучшение жилищных условий — на федеральном уровне сегодня действует несколько программ поддержки, которые позволяют приобрести или построить жилье по льготной процентной ставке», — объяснила эксперт.