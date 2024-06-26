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Преступна иммиграция: как мигранты без знания языка попадают в Россию

Парламентарии активно обсуждают вопросы, связанные с миграцией в России. 19 июля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил в своих социальных сетях, что обратился в МВД, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Правительство с просьбой предоставить предложения по борьбе с нелегальной миграцией.

У депутатов также есть свои предложения, которые могут быть довольно жёсткими. Например, одно из предложений — предлагается ввести ответственность для родителей за то, что их дети не знают русский язык, а также лишить приезжих права на социальные выплаты из бюджета страны, пишет RuNews24.ru.

Депутату Государственной Думы Светлана Бессараб отметила, что мигранты, не знающие языка, попали в страну благодаря коррупции.

«Я могу сказать, что в этой части как раз у нас законодательство как действующее, так и то, что планируется введение, оно настроено как раз на обеспечение безопасности собственного населения. Ведь если человек не знает языка, то кто может поручиться за его мысль, за его желания, за то, что он будет себя вести правильно, когда сюда приезжают целые диаспоры и живут по собственным каким-то внутренним традициям, национальным законам, любые законы, даже самые хорошие, как говорится, религиозные, они неприемлемы, если они не вписываются в структуру законодательства той страны, в которой пребывают граждане», - сказала парламентарий.

Спикер также отметила, что и знание языка — это не что-то новое. По словам депутата, те мигранты, которые попали сюда без знания языка, они попали в страну благодаря коррупции. В том числе со стороны тех силовых органов, которые обязаны защищать народ от таких проявлений незаконной эмиграции. Светлана Бессараб сообщила, что недавно на пленарном заседании Госдумы обсуждалось существенное усиление ответственности за организацию незаконной эмиграции.

«Мы понимаем, что просто гражданин России не может организовать незаконную эмиграцию. Что это возможно только с привлечением тех, кто должен стоять на защите. Поэтому да, безусловно, мы направили ряд запросов общественно-следственным органам, каким образом была допущена вот такая ситуация, и будем бороться и дальше с этим. Поэтому полностью поддерживаю председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина в этом отношении. Если люди не знают русского языка, каким-то образом, скорее всего, незаконно приехали сюда и не хотят менять ситуацию, то здесь делать нечего. Даже чтобы мести улицы, можно понимать язык», — подчеркнула собеседница издания.

Автор: Елена Блинова