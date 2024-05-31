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Бизнес попросил Минпромторг промаркировать спортивное питание

11.06.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Национальная ассоциация индустрии спортивного питания обратилась в Минпромторг с просьбой включить специализированную пищевую продукцию для питания спортсменов в список товаров, которые в РФ подлежат маркировке. Идентификация, по мнению бизнеса, должна стартовать уже с 1 октября 2025 года. 

Сейчас спортивное питания является неотъемлемой частью здорового образа жизни многих людей и, соответственно, популярным потребительским продуктом, но оно не подлежит обязательной маркировке, напомнила ассоциации в своем документе.

«Это приводит к тому, что недобросовестные производители могут продавать некачественную продукцию, что впоследствии может нанести вред здоровью потребителей», — подчеркнули авторы письма. 

Кроме того, отсутствие маркировки делает невозможным отслеживание происхождения этих товаров, это в свою очередь способствует распространению серого импорта и в целом подрывает доверие к отрасли спортивного питания.

Ассоциация настаивает: маркировку следует вводить сразу на обязательном уровне, минуя обычный добровольный эксперимент по идентификации этого товара, чтобы отработать все сложности процесса, пишут «Известия». Дело в том, что в РФ его уже проводили для БАДов с 1 мая 2021 года по 28 февраля 2023 года, а у этой продукции аналогичная упаковка и способ нанесения знаков маркировки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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