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В России с 1 ноября вступят в силу два новых стандарта СНЛК

Два новых государственных стандарта, впервые определяющих общие положения и термины к возрожденной пять лет назад сети мониторинга радиационных, химических и биологических рисков на территории России, вступят в силу 1 ноября 2024 года.

«Впервые утверждены два национальных стандарта, содержащие общие положения, термины и определения для сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения (СНЛК). ГОСТы разработаны учёными ВНИИ ГОЧС. Они вступят в действие с 1 ноября 2024 года», - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что ГОСТы предназначены для использования федеральными органами исполнительной власти, субъектов, местного самоуправления, а также организациями при мониторинге радиационных, химических и биологических рисков на территории РФ.

«Разработчики полагают, что положительный экономический эффект от принятия стандартов возможен при их неукоснительном применении, так как это позволит организовать качественную планомерную или экстренную защиту населения и объектов экономики в случае химического, биологического или радиоактивного загрязнения окружающей среды при чрезвычайных ситуациях», - подчеркивается в сообщении.

ВНИИ ГОЧС отмечает, что возрождение в России существовавшей ранее сети СНЛК началось в 2019 году после выхода постановления правительства «О порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения», пишет РИА Новости. Координацию деятельности и методическое руководство СНЛК на федеральном уровне осуществляет МЧС России, на региональном – главные управления министерства по субъектам.

В настоящее время в России наблюдением и контролем за радиационной, химической и биологической обстановкой занимаются более 3,5 тысячи организаций и учреждений СНЛК. Около 2 тысяч из них относятся к федеральной подсети службы, остальные созданы субъектами РФ.