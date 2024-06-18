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В России собирают первый искусственный нейрон

Ученые МФТИ создают первый отечественный нейристор — искусственный нейрон, который станет одной из главных частей перспективного нейроморфного компьютера, работающего, как человеческий мозг. Ученые уже научилась делать мемристоры — искусственные синапсы (обеспечивают связь между нейронами), поэтому, если им удастся сымитировать нервную клетку, это заметно приблизит их к физическому воплощению нейронной сети, рассказали разработчики.

«Нужны специальные чипы, которые смогут исполнять все нейросетевые алгоритмы на физическом уровне без необходимости программной обработки. Для этого необходимы специальные элементы — мемристоры, имитирующие работу синапсов, и нейристоры, имитирующие нейроны. Если их соединить так, как это работает в человеческом мозге, то самые новые и совершенные алгоритмы будут более эффективно и быстро исполняться «в железе», — сказал старший научный сотрудник лаборатории функциональных материалов и устройств для наноэлектроники Антон Ханас.

Нейросетевые технологии активно развиваются в своей программной части, пишут «Известия». Однако их всё еще просчитывают на обычных электронных компьютерах. Для этого необходимы очень большие вычислительные мощности и огромный объем энергии, поэтому нейросетевые алгоритмы нельзя использовать в небольшом автономном устройстве. Как только ученые смогут сделать нейрморфоный компьютер, его можно будет установить на БПЛА, роботов и другое оборудование, рассказали в МФТИ.