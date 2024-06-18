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В России и мире

Экономист рассказала, кто из россиян получает «пенсию мечты»

23.06.2024 12:39|ПсковКомментариев: 0

Россияне считают достойной пенсию в 48 тысяч рублей – такие данные приводит портал SuperJob. Скольким из нынешних пенсионеров улыбнулась удача, рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она привела данные Росстата, согласно которым на 1 января этого года средний размер пенсий составил 20781,83 рубля, а размер страховой пенсии по старости — 22 352,9 рубля. Пенсии федеральных чиновников выше – в среднем 34 292,7 рубля.

Но есть и те, кто может рассчитывать на «пенсию мечты». Это ряд гражданских госслужащих, получатели корпоративной пенсии в дополнение к государственной, а также те, кто имеет заслуги перед государством. У некоторых есть федеральные и региональные доплаты, пишет Прайм. В целом этих людей совсем немного, указала Иванова-Швец.

Остальным остается формировать дополнительный доход самостоятельно, а молодежи – заранее продумывать источники финансирования собственной старости, заключила она.

Теги: #пенсия
Источник: Псковская Лента Новостей
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