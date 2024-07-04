Несколько кадровых решений предложили на заседании коллегии судей Псковской области

Итоги заседания квалификационной коллегии судей Псковской области назвали Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
В ходе заседания получены следующие рекомендации:
- на должность судьи Порховского районного суда Псковской области рекомендована старший помощник прокурора города Пскова Наталия Еременок;
- на должность судьи Порховского районного суда Псковской области рекомендован помощник прокурора города Великие Луки Дмитрий Тимофеев;
- на должность мирового судьи судебного участка №35 в границах административно-территориальной единицы «г. Великие Луки» на трехлетний срок полномочий рекомендована юрисконсульт ООО «Дантист» Донна Малашина.
Кроме того, был рассмотрен иной ряд вопросов, входящих в компетенцию данного органа судейского сообщества.