Несколько кадровых решений предложили на заседании коллегии судей Псковской области

Соревнования будут проводить на фестивале «Хельга» в Выбутах

Три автомобиля столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове

Что делать в случае утраты или обнаружения оружия, рассказали в Росгвардии

Площадки для детей организуют на фестивале «Довмонт Псковский»

Андрей Беляев подписал распоряжение КЧС о введении режима повышенной готовности в Великих Луках из-за непогоды

В России выделили около 6,5 млрд рублей на строительство дамб и расчистку рек в 2024 году

Житель Стругокрасненского округа выложил ложное объявление в Сети и попал под суд

Как добраться до фестиваля «Хельга» в Выбутах, рассказал организатор

Осужденные в исправительной колонии в Середке встретились с родными и близкими

Фестиваль сапсерфинга пройдет в Пскове