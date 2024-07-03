ЖКХ

Через Псковскую и Новгородскую области прошел второй за 5 дней ураган

Через Псковскую и Новгородскую области прошел второй за 5 дней ураган. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Фото здесь и далее: газета «Пламя» Куньинского райна, ЧП 53 Великий Новгород. Новости / «ВКонтакте»

Филиалы «Россети Северо-Запад» в регионах работают в особом режиме.

«Мобилизованы все силы и средства. На смене 189 бригад, привлечено 195 единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту. Бригады компании вынуждены пробираться к линиям электропередачи через завалы деревьев», - сообщают в компании.

Энергетики будут работать до полной ликвидации последствий стихии. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.