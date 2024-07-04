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Общество

В России развернули единую систему ПВО

05.07.2024 07:50|ПсковКомментариев: 1

Единая система противовоздушной обороны, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута в России для противодействия всем средствам воздушного нападения ВСУ, такой системы нет больше ни у кого, заявил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов.

«Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения ВСУ на территории Российской Федерации, в том числе в зоне СВО, развернута единая система противовоздушной обороны», - цитирует Семенова РИА Новости.

«Сегодня можно утверждать, что ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок ПВО», - подчеркнул он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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