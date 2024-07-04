Общество

Пропавших людей найдут с помощью Wi-Fi

Учёные Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики изобрели систему для определения местоположения людей в помещениях с высокой точностью. Она позволяет определять местоположение до 5–7 метров вместо обычных 300–500 метров. Система на основе Wi-Fi будет полезна для поисковых работ в зданиях, шахтах и под землёй. Также она поможет людям с ограниченными возможностями ориентироваться в пространстве.

Руководитель Центра развития цифрового спорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов в беседе с RuNews24.ru оценил разработку. «Не зная подробностей работы технологии, не могу сформировать какого-то окончательного суждения, но технология видится очень перспективной. Прежде всего такое wi-fi зонирование может открыть новые горизонты для маркетинга. Представьте, что вы приходите в мебельный магазин, а интеллектуальная маркетинговая система уже знает, что до этого вы посетили еще несколько таких же: значит, вы еще не нашли подходящий вариант, и система в пуш-уведомлении предлагает вам скидку, чтобы склонить к покупке именно здесь и сейчас. Или же интеграция подобных технологий с системами "умного города" может облегчить жизнь людям с ОВЗ. Например, "умный светофор" видит, что к нему приближается человек с ОВЗ, и делает на момент его перехода зеленый сигнал, условно, не 20 секунд, а 40, тем самым повышая безопасность дорожного движения. Что касается применения в промышленной безопасности, опять же, не зная подробностей, не могу однозначно судить, есть сомнения, так как в случае обрушения здания, либо шахты, вероятнее всего, будет прекращена подача электричества, питающего wi-fi точки внутри здания, что значительно затруднит определение координат. Также в результате катастрофы велика вероятность, что карманное wi-fi совместимое устройство человека будет сломано, если это не некий специальный защищенный поисковый модуль», - отметил он.

Разработчики объясняют, что смартфоны и умные часы с доступом к Wi-Fi могут определять параметры точек доступа и уровень сигнала до искомого объекта, даже если он не зарегистрирован в сети. Собранные данные передаются на сервер, где с помощью метода триангуляции вычисляются координаты объекта. Чем больше точек Wi-Fi вокруг, тем точнее результат.

На российском рынке в основном представлены зарубежные аналоги таких систем, однако их сложно сертифицировать из-за возможности точного отслеживания местоположения людей.

Также известно, что система уже протестирована в одной из школ Новосибирска. Родители смогли отслеживать местоположение своих детей через специальное приложение. Сейчас отрабатывается алгоритм трекинга — определения перемещения объекта не только для определения местоположения, но и для отслеживания движения. В будущем приложение будет указывать маршрут подобно навигаторам.