Общество

Буйство стихии в Великих Луках: поваленные деревья и удары молнии запечатлели горожане

Сильный ливень с грозой обрушился на Великие Луки 4 июля. Последствиями стихии делятся местные жители в соцсетях.

Поваленное деревне вблизи одного из великолукских домов запечатлел местный житель.

Фото: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Хорошо, что упало немного левее от дома», - отметил читатель группы «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Кадрами ударов молнии делятся очевидцы.

Фото: Мария Русакова / «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Ola La / «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, что вечером 4 июля из-за непогоды в Великих Луках также отсутствовало электроснабжение. Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев заблаговременно подписал распоряжение КЧС о введении режима повышенной готовности в городе.